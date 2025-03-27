В Татарстане введут штрафы за отсутствие регистрации собак

В Республике Татарстан готовится к принятию закон, предусматривающий штрафные санкции для владельцев собак, не зарегистрировавших своих питомцев до 1 июля 2025 года. Данный законопроект будет представлен на рассмотрение в первом чтении в Государственном Совете РТ.

Согласно проекту, за отсутствие регистрации собаки владельцу грозит предупреждение или административный штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится до 5 000 рублей.

Важным аспектом законопроекта является введение штрафов за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях, что направлено на поддержание чистоты и порядка.

Стоит отметить, что ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов на своем Telegram-канале опубликовал фотографию своего алабая Акдуса, демонстрируя личный пример ответственного отношения к питомцам.