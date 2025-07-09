В Татарстане выдели 347,8 млн рублей на поддержку пожилых и инвалидов

В этом году Татарстан направит 347,8 млн рублей на развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Эти средства поступят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Большая часть финансирования - 274,8 млн рублей - будет выделена из федерального бюджета, еще 73 млн рублей поступят из казны Татарстана. Об этом сообщает Министерство финансов РТ.

Система долговременного ухода представляет собой комплекс мер государственной поддержки для людей, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию. Программа включает различные формы помощи: социальное обслуживание на дому, полустационарный и стационарный уход, а также поддержку для родственников, осуществляющих уход за близкими.

Основная цель проекта - улучшить качество жизни пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь им сохранить физическую активность и социальные связи. Власти отмечают, что выделенные средства позволят расширить доступность социальных услуг и повысить их качество.



