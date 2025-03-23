В Татарстане выделили 1,7 млрд рублей на ремонт дорог в пяти районах

В Татарстане стартуют масштабные работы по ремонту дорог в пяти районах республики. Общий объем финансирования составит 1,7 млрд рублей, согласно данным, опубликованным на портале госзакупок.

Наибольшая часть средств – около 1 млрд рублей – будет направлена на обновление дорог в Кукморском и Актанышском районах. В Кукморском районе планируется привести в порядок участок трассы Люга — совхоз «Ныртинский» протяженностью 5,7 км. Работы должны быть завершены к середине октября 2027 года. В Актанышском районе капитально отремонтируют 6,6 км дороги Тюково — Татарские Ямалы. Срок завершения – ноябрь 2026 года.

В Сармановском районе на ремонт автодороги Набережные Челны — Сарманово — Верхние Чершилы — Петровский завод выделено почти 400 млн рублей. Участок длиной 4,4 км планируется восстановить до 24 октября 2024 года.

Черемшанский район получит 258 млн рублей на реконструкцию подъезда к деревне Новое Кадеево. Здесь предстоит обновить 2,2 км дорожного полотна до ноября 2025 года. В Верхнеуслонском районе за 136,4 млн рублей отремонтируют 2 км трассы Казань — Ульяновск — Соболевское — Чулпаниха.

В 2024 году на строительство и ремонт дорог в республике было выделено 82,9 млрд рублей, что значительно превышает первоначально запланированные 54,2 млрд. В текущем году объем финансирования дорожных работ составит 39,1 млрд рублей.

Эти меры направлены на улучшение транспортной инфраструктуры региона, повышение безопасности дорожного движения и комфорта для жителей и гостей Татарстана.