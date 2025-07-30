В Татарстане выполнен 51% программы модернизации дорожной сети

В текущем году в Республике Татарстан реализуется масштабная программа обновления дорожно-уличной инфраструктуры, инициированная Раисом РТ Рустамом Миннихановым. На эти цели из республиканского бюджета выделено 20 млрд рублей.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, в настоящее время завершено 51% запланированных работ. В программу включены 43 объекта с асфальтобетонным покрытием, 43 объекта с переходным покрытием и 348 объектов в муниципальных образованиях. Общая протяженность обновляемых дорог превышает 1 329 км.

Наибольший прогресс отмечен в Казани (64,7%), Набережных Челнах (58,4%) и Нижнекамске (42,8%). Дорожные работы ведутся во всех районах республики, включая Агрызский, Алькеевский и Нижнекамский муниципальные образования.

Как отметил заместитель министра транспорта РТ Артем Чукин, программа направлена на повышение транспортной доступности и безопасности дорожного движения. В 2025 году также запланированы работы по реконструкции подъездных путей к социально значимым объектам.

Общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане в текущем году составляет 79 млрд рублей, включая средства на содержание региональных и местных автодорог.