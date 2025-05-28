В Татарстане выпустили на волю восемь птенцов редкого сокола-балобана

В Камско-Устьинском районе Татарстана стартовал третий этап уникальной программы по восстановлению популяции сокола-балобана. Министерство экологии республики доставило в природный парк восемь птенцов этой краснокнижной птицы, двое из которых появились на свет в Казанском зооботсаду – впервые за последние 50 лет в регионе.

Как отметила заместитель министра экологии РТ Ольга Манидичева, проект реализуется с 2023 года при поддержке научного сообщества, бизнеса и федеральных ведомств. За это время в естественную среду обитания уже выпустили 16 особей. Новых пернатых поселили в специальные искусственные гнезда – хэки, оборудованные системой видеонаблюдения.

Особую значимость инициативе придает исторический контекст. Как пояснил президент Союза «Русский сокол» Ильдар Еналеев, сокол-балобан издавна использовался для царской соколиной охоты и является частью культурного наследия татарского народа.

Программа реализуется при финансовой поддержке компании «СИБУР» и фонда имени Щеповских в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В ближайших планах – расширение проекта на территорию Волжско-Камского заповедника, где последний раз гнездование этих хищников наблюдалось полвека назад.

Сокол-балобан, численность которого в Волго-Уральском регионе не превышает 340 пар, находится под угрозой исчезновения. Успешная реализация татарстанского проекта дает надежду на восстановление популяции этой величественной птицы в среднем Поволжье.