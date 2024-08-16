В Татарстане вырос спрос на вторичное жилье

В июле 2024 года спрос на вторичнуб недвижимость в Татарстане показал заметный рост. По данным Росреестра РТ, количество сделок купли-продажи жилых помещений увеличилось на 15% по сравнению с июнем и достигло 5815.

Рост наблюдался и в других сегментах. Так, число сделок с индивидуальными жилыми домами выросло на 6%, а с нежилыми помещениями – почти на 18%. Стабильным остался лишь спрос на земельные участки.

По словам Лилии Бургановой, замруководителя Росреестра Татарстана, активность на вторичном рынке недвижимости республики в июле не снижалась. Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев отмечает, что, несмотря на высокие ставки по ипотеке, большинство сделок совершается для собственного проживания, а не для перепродажи.

Ранее мы писали, что столица Татарстана вошла в число лидеров среди российских городов-миллионников по падению спроса на первичном рынке жилья. В июле, после отмены льготной ипотеки, продажи новостроек в Казани обвалились на 65%.