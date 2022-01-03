В Татарстане выросло число обращений детей на телефон доверия на тему буллинга в школе

Число обращений детей на телефон доверия в Татарстане выросло почти на 3 тыс., вместе с тем увеличилось и количество обращений по поводу буллинга в школе. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи Тимур Сулейманов.

Он отметил, что рост начался в 2020 году, число звонков тогда превысило 32 тыс., а в 2021-м продолжился – за год на детский телефон доверия поступило более 35 тыс. звонков. «Конечно, основная тема – это тема детско-родительских отношений, но вместе с тем за последние два года участились звонки, которые касаются сложностей во взаимодействии с одноклассниками, вопросы, связанные с буллингом, к сожалению, тенденция роста наблюдается», – отметил министр.

Он также сообщил, что из бюджета Татарстана выделят 300 млн оборудование и ремонт центров психолого-педагогической помощи.