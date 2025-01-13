В Татарстане выросло число смертельных ДТП

В Татарстане зафиксирован тревожный рост числа аварий со смертельным исходом. По данным начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Рустема Гарипова, с начала января на дорогах региона погибли 14 человек. Это на шесть случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной аварийности в республике, Гарипов также сообщил, что за первые дни года произошло 68 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий 82 человека получили травмы различной степени тяжести.

Одной из ключевых причин смертельных ДТП, по словам представителя ГИБДД, остается выезд на встречную полосу. Эта опасная практика продолжает уносить жизни, что требует усиления контроля и профилактических мер со стороны водителей и правоохранительных органов.