В Татарстане выявили 37 автомобилей с превышением норм выхлопов

Совместные рейды экологических инспекторов и сотрудников ГИБДД в рамках акции «Чистый воздух» позволили проверить почти 2 тысячи транспортных средств в 19 районах республики. Специалисты использовали современное газоаналитическое оборудование для измерения уровня вредных выбросов.

По данным Минэкологии РТ, нарушения экологических стандартов обнаружены лишь у 37 автомобилей, что составляет менее 2% от общего числа проверенных. Среди нарушителей преобладают владельцы легковых машин (32 случая), также выявлено 3 автобуса и 2 грузовика с превышением допустимых показателей.

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений сократилось примерно на треть. С владельцами транспортных средств, не соответствующих экологическим требованиям, проводятся профилактические беседы, а также составляются административные протоколы с наложением штрафов в размере 500 рублей.

Мероприятия в рамках акции «Чистый воздух» продлятся до конца сентября и проводятся в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».