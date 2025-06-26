В Татарстане выявили самые аварийные районы: статистика ДТП за 5 месяцев

news_top_970_100
Республика
26 июня 2025  16:12

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения были озвучены тревожные данные о росте аварийности в отдельных районах Татарстана. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Рустем Гарипов представил статистику за январь-май текущего года.

Ключевые цифры:

  • На муниципальных дорогах зафиксировано 803 ДТП (+67 случаев к прошлому году)
  • 19 погибших (снижение на 8 человек)
  • 972 пострадавших (увеличение на 127 человек)
  • Опасные территории:

Наибольший рост аварийности зафиксирован в в Верхнеуслонском, Апастовском и Тукаевском районах. При этом в целом по республике количество летальных случаев сократилось вдвое.

Гарипов подчеркнул необходимость усиления профилактической работы именно в проблемных муниципалитетах. Комиссия поручила главам районов с худшими показателями представить планы по улучшению ситуации. Особое внимание будет уделено опасным участкам дорог, где чаще всего происходят ДТП.

news_right_column_240_400
Новости
Ступка
В Татарстане выявили самые аварийные районы: статистика ДТП за 5 месяцев
Инструктора по плаванию в Казани будут судить за травму школьника
Летом между Казанью и Москвой запустят дополнительные поезда
Экс-нападающий «Рубина» вывел испанский клуб в Ла Лигу
Экс-нападающий «Рубина» вывел испанский клуб в Ла Лигу
Энергетики и кофе могут навредить здоровью
Энергетики и кофе могут навредить здоровью
Соцфонд России откроет в РТ новый центр для реабилитации ветеранов СВО
В Татарстане создадут ОЭЗ «Зеленая долина» для развития биотехнологий