В Татарстане выявили самые аварийные районы: статистика ДТП за 5 месяцев

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения были озвучены тревожные данные о росте аварийности в отдельных районах Татарстана. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Рустем Гарипов представил статистику за январь-май текущего года.

Ключевые цифры:

На муниципальных дорогах зафиксировано 803 ДТП (+67 случаев к прошлому году)

19 погибших (снижение на 8 человек)

972 пострадавших (увеличение на 127 человек)

Опасные территории:

Наибольший рост аварийности зафиксирован в в Верхнеуслонском, Апастовском и Тукаевском районах. При этом в целом по республике количество летальных случаев сократилось вдвое.

Гарипов подчеркнул необходимость усиления профилактической работы именно в проблемных муниципалитетах. Комиссия поручила главам районов с худшими показателями представить планы по улучшению ситуации. Особое внимание будет уделено опасным участкам дорог, где чаще всего происходят ДТП.