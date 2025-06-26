В Татарстане выявили самые аварийные районы: статистика ДТП за 5 месяцев

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения были озвучены тревожные данные о росте аварийности в отдельных районах Татарстана. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Рустем Гарипов представил статистику за январь-май текущего года.
Ключевые цифры:
- На муниципальных дорогах зафиксировано 803 ДТП (+67 случаев к прошлому году)
- 19 погибших (снижение на 8 человек)
- 972 пострадавших (увеличение на 127 человек)
- Опасные территории:
Наибольший рост аварийности зафиксирован в в Верхнеуслонском, Апастовском и Тукаевском районах. При этом в целом по республике количество летальных случаев сократилось вдвое.
Гарипов подчеркнул необходимость усиления профилактической работы именно в проблемных муниципалитетах. Комиссия поручила главам районов с худшими показателями представить планы по улучшению ситуации. Особое внимание будет уделено опасным участкам дорог, где чаще всего происходят ДТП.