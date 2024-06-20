В Татарстане хотят ограничить продажу алкоголя на первых этажах многоэтажек

Экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрил законопроект, ограничивающий время продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах.

С 1 марта 2025 года продажа алкоголя в таких местах будет разрешена только с 10:00 до 22:00. Новые правила коснутся 186 заведений в Казани и 59 по всему Татарстану.

Цель законопроекта – снижение уровня преступности и повышение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.