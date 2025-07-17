В РТ хотят сохранить количество часов, отведенных на изучение родных языков

Уже с 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения РФ, в котором вводятся изменения в ФГОСы начального общего образования. Согласно им, сокращается объем преподавания в начальной школе предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» с двух часов до одного часа в неделю. Кроме того, этим же приказом предусмотрено переименование предмета «Родной язык» в «Язык народа РФ». Против этого выступили ряд депутатов Госсовета РТ. «Будет большой ошибкой, если этот документ пройдет, если мы не сможем остановить. Мы свою позицию сегодня высказали. Мне кажется, что понимание придет после того, как этот вопрос прозвучал», – заявил спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11 заседании Госсовета выразил надежду, что его ведомству удастся найти общий язык с федеральными коллегами и при этом не превысить учебную нагрузку на детей.

В результате уже сегодня Татарстан подготовит обращение в Минпросвещения РФ и федеральное правительство с просьбой отменить вышеуказанное решение. Если это не поможет, то татарстанские депутаты обратятся в Госдуму РФ с аналогичной просьбой.