В Госсовете РТ выступили против сокращения часов преподавания родных языков

После доклада министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, посвященного развитию республиканской системы образования в прошлом году, на 11 заседании Госсовета РТ несколько парламентариев взяли слово. Но не затем, чтобы прокомментировать доклад министра, а больше, чтобы покритиковать документ Минпросвещения РФ, в котором предмет «Родной язык» переименовывается в «Языки народов России», а также сокращения их преподавания в начальных классах школ с двух часов до одного. Ранее с таким же предложением выступила депутат Госдумы РФ Елена Ямпольская.

Сначала депутат Ильшат Аминов резко раскритиковал это решение. Он отметил, что и одного часа преподавания на самом деле мало. Так еще и не было никакого обсуждения с регионами.

«Чего они боятся? Всенародного обсуждения? Поправок, которые внесет, например, Госсовет Татарстана? Это вызывает справедливое возмущение», – возмутился Аминов. В конце речи он порекомендовал (если решение по национальным языкам все-таки будет реализовано) оспорить его в Конституционном суде.

В том же ключе высказался и другой депутат, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла. «Наши предки говорили: у кого есть своя страна – у него есть и язык, нет страны – нет языка. Если нет языка – значит, нет ни народа, ни его страны. Обратите внимание, изъятие национальных компонентов началось с 2004 года, с тех пор ведется политика уничтожения языков, кроме русского языка», – заявил он с трибуны Госсовета. Он напомнил, что при последней переписи населения стало известно, что 600 тысяч татар отреклись от своего языка. «Не стоит этого забывать, только у народа, имеющего свою страну, есть язык, и только у народа, имеющего свой язык, есть своя страна», – заявил законодатель.

Их поддержал и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Вопрос принятия новых решений на федеральном уровне очень обеспокоил депутатов Государственного совета. Когда мы получим этот документ, мы его внимательно рассмотрим. Многоязычная Россия – наше богатство. Эти вопросы требуют внимания. Свое слово по этому поводу республика еще скажет», – заметил он.