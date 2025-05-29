В Татарстане за 12 лет количество многодетных семей выросло почти в 2,5 раза

За последние 12 лет в Татарстане произошло значительное увеличение количества многодетных семей – их число выросло в 2,4 раза и достигло 58,7 тысяч в текущем году. Такие данные привела министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в ходе онлайн-трансляции #ТатарстанОнлайн.

«Устойчивый рост многодетных семей, где воспитывается трое и более детей, свидетельствует о повышении уровня социальной защищенности и уверенности людей в завтрашнем дне», – подчеркнула Зарипова.

Республика реализует комплексную систему поддержки таких семей. Особое внимание уделяется поощрению родителей, достойно воспитавших детей. Высшей наградой для многодетных матерей является медаль «Ана даны – Материнская слава», которая сопровождается единовременной выплатой в 100 тысяч рублей. Для мам, родивших шестерых и более детей, предусмотрена дополнительная выплата по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

С 2022 года в республике учреждена новая награда – медаль «Родительская доблесть» для семей, воспитывающих семерых и более детей. Эта награда вручается обоим родителям и сопровождается выплатой в 200 тысяч рублей.

Глава Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал важность поддержки семейных ценностей. «Семья остается основой нашего многонационального общества, хранителем традиций и преемственности поколений», – отмечал руководитель республики.

Реализуемые меры социальной поддержки полностью соответствуют целям национального проекта «Семья» и способствуют дальнейшему укреплению института семьи в регионе.