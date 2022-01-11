В Татарстане за новогодние праздники во время катания на тюбингах пострадало 35 детей

В Татарстане за время новогодних каникул во время катания на тюбингах постращали 35 детей. Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине.

Спикер призвала родителей быть более внимательными к активному отдыху детей в зимний период.

«Только убедившись в безопасности движения тюбинга, только убедившись в безопасности склона, можно отправить ребенка на тюбинге без сопровождения взрослого», — сказала Фазлеева.

По словам республиканского вице-премьера, за период каникул в Татарстане также зарегистрировали 3 случая обморожения детей.

Ранее «КВ» писали, что за новогодние праздники в республике погибло 17 человек при ДТП. Жертвами одной из аварий стали сразу четыре человека.