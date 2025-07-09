В Татарстане за полгода построили и обновили более 500 вышек сотовой связи

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Республика
9 июля 2025  16:33
Автор:
Елизавета Черкина

В первом полугодии 2025 года в Татарстане введено в эксплуатацию и модернизировано более 500 базовых станций мобильной связи. Эти данные озвучил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин на расширенной коллегии ведомства.

По словам министра, в текущем году планируется построить и модернизировать более 1000 станций сотовой связи по всей республике. Особое внимание уделяется ликвидации «белых пятен» и улучшению качества связи в сельской местности. В этот же день с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялся торжественный запуск 70 новых базовых станций.

«Развитие инфраструктуры связи - наш приоритет. Мы стремимся обеспечить всех жителей республики, независимо от места проживания, стабильным мобильным интернетом и качественной связью», - подчеркнул Хайруллин.

 

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