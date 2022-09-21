В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 930 случаев заражения COVID-19

В Татарстане за прошедшие сутки было зарегистрировано 930 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по противодействию распространения COVID-19.

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 173 394 человека. Из них выздоровели 163 472 человека.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства призвал продолжить в республике работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Минниханов отметил, что на на 16 сентября в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 млн 734 тыс. человек, ревакцинировались 475 тыс. жителей.