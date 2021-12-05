 В Татарстане за сутки 232 человека заболели ковидом
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В Татарстане за сутки 232 человека заболели ковидом

Традиционно самое большое число заражений приходится на Казань, где зарегистрировано 117 больных.

Республика
5 декабря 2021  14:38

В Татарстане зарегистрировано 232 новых случая, об этом сообщает Оперштаб республики по борьбе с коронавирусом. Один из этих случаев заражения – завозной, остальные все контактные.

Были госпитализированы 73 человека из общего числа заразившихся, 153 больных лечатся дома. 

Традиционно самое большое число заражений приходится на Казань, где зарегистрировано 117 больных, следующий по количеству заболевших – Зеленодольский район, там их 39 человек, и Набережные Челны, где выявлены с ковидом 16 человек. 

С начала пандемии в республике зарегистрировано 39 226 случаев заболевания COVID-19.

Из них выздоровело 32 574 человека, в том числе 56 за прошедшие сутки.

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