 В Татарстане за сутки ковидом заразились 97 человек
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В Татарстане за сутки ковидом заразились 97 человек

Всего в России зарегистрировано 18 233 случая коронавируса.

Республика
2 января 2022  12:15
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за сутки ковидом заразились 97 человек. Об этом сообщает Оперштаб РТ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России зарегистрировано 18 233 случая коронавируса. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 811 летальных исходов. Отметим, что это минимум случаев заражения с 14 сентября.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в ноябре 2021 года от COVID-19 скончались 1,9 тысячи человек.
Подробнее о том, что пережили татарстанцы за два года ковида, читайте в нашем материале.

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