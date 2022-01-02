В Татарстане за сутки ковидом заразились 97 человек. Об этом сообщает Оперштаб РТ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России зарегистрировано 18 233 случая коронавируса. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 811 летальных исходов. Отметим, что это минимум случаев заражения с 14 сентября.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в ноябре 2021 года от COVID-19 скончались 1,9 тысячи человек.

Подробнее о том, что пережили татарстанцы за два года ковида, читайте в нашем материале.