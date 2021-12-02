В Татарстане за сутки от ковида скончались 11 человек

В Татарстане за сутки от COVID-19 скончались 11 человек. Среди них семь женщин и четверо мужчин. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Вирус идентифицирован. Таким образом, общее количество умерших от ковида в республике составило 1276 человек.

Напомним, что в Татарстане выявили 236 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что китайские ученые открыли антитело, способное противостоять всем штаммам COVID-19.