В Татарстане с начала года выявлено 557 случаев дачи и приема взяток. Об этом сообщил Тимур Нуриев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Татарстана.

78 взяток были в крупном или особо крупном размере. 193 случая были при получении взятки, 265 фактов дачи взятки и 99 фактов посредничества.

«Средний размер взятки составил 182 тыс. рублей. Это на 100 тыс. меньше, чем в прошлом году. Общая сумма таких денежных «вознаграждений» составила 101,385 млн рублей. Пресечено было еще 150 фактов мелкого взяточничества», – сказал Нуриев.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с начала года прокуроры выявили больше 2,5 тыс. коррупционных нарушений.