В Татарстане задержали браконьера с почти тысячей раков

В Спасском районе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с полицией пресекли незаконную добычу водных биоресурсов. Мужчина был задержан с 980 раками, выловленными с нарушением законодательства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). В случае доказательства вины нарушителю грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Госкомитет по биоресурсам призывает граждан сообщать о случаях браконьерства по телефону горячей линии.