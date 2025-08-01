В Татарстане задержали браконьера с почти тысячей раков

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Республика
1 августа 2025  11:06

В Спасском районе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с полицией пресекли незаконную добычу водных биоресурсов. Мужчина был задержан с 980 раками, выловленными с нарушением законодательства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). В случае доказательства вины нарушителю грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

 Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Госкомитет по биоресурсам призывает граждан сообщать о случаях браконьерства по телефону горячей линии.

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