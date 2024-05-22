В Татарстане задержали директора драмтеатра

Директор Буинского государственного драматического театра Раиль Садриев был арестован Вахитовским судом Казани по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд постановил ограничить его действия на месяц и 12 дней, до 2 июля. Садриеву запрещено покидать место жительства в ночное время, контактировать с сотрудниками театра, находиться в здании театра, отправлять и получать почту, а также использовать интернет.

Следователь аргументировала, что Садриев может попытаться оказать давление на сотрудников, уничтожить доказательства или скрыться от следствия. Подозревают его в злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщает «Татар-информ», расследование касается спектакля «Дарвиш». По версии следствия, с марта по май 2023 года Садриев указал в качестве постановщика свою супругу, которая в действительности не выполняла эту работу. Предполагаемый ущерб оценивается в 450 тысяч рублей.