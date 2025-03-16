В Татарстане задерживается согласование протоколов по программе «Наш двор»

На традиционном республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила, что в регионе до сих пор не завершено согласование протоколов общих собраний собственников жилья в рамках программы «Наш двор».

Совещание прошло в формате видео-конференц-связи с участием представителей всех муниципалитетов республики. Наиля Зиннатуллина отметила, что срок завершения согласования протоколов был установлен на 14 марта, однако на сегодняшний день из 678 дворов документы приняты только по 468. Еще 116 комплектов находятся на проверке, а 94 комплекта все еще обрабатываются муниципальными образованиями.

«Мы приближаемся к началу строительных работ, а значит, в ближайшее время приступим к подготовке дворов к строительному сезону. Через пару недель начнутся презентации итоговых схем благоустройства для жителей», — подчеркнула Зиннатуллина.

Ход подготовки к строительному сезону:

Все поставщики и производители оборудования уже получили авансы по заключенным договорам.

По детскому и спортивному оборудованию отработано 100% спецификаций, заказы размещены на заводах-изготовителях.

Местные производители уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования закупают необходимые материалы, такие как древесина, металл и лакокрасочные покрытия. Первые отгрузки готовой продукции начнутся уже в апреле.

Подготовка графиков работ сетевых организаций завершена во всех 16 муниципалитетах, участвующих в программе этого года. На основе этой информации формируются графики дорожных работ и работ по освещению. Уже готовы графики для Набережных Челнов, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лаишевского и Мамадышского районов. Старт работ запланирован на 1 апреля.

В рамках подготовки к строительному сезону проводится очистка территорий от незаконных построек или согласование с собственниками их приведения в порядок. Также организована вырубка аварийных деревьев.

За последние две недели количество обращений в адрес программы значительно увеличилось. Всего поступило 121 обращение из шести районов. Все они оперативно отрабатываются, заверила Наиля Зиннатуллина.