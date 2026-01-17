В Татарстане зафиксировали рост самовольной замены газовых колонок в старых домах

news_top_970_100
Город
17 января 2026  21:08

Власти Татарстана и газовики намерены снизить риски в старом жилом фонде за счет отказа от газовых колонок. Как сообщил гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на совещании в Доме правительства, наибольшее число инцидентов с отравлением угарным газом фиксируется в домах 1950–1960-х годов постройки.

По его словам, за десятилетия эксплуатации дымоходы и вентиляционные каналы в таких зданиях утратили герметичность, а ситуацию усугубляют самовольные перепланировки и вмешательство жильцов в работу газового оборудования. Только за прошлый год по республике выдано около 12 тысяч предписаний, более чем в 10 тысячах квартир подачу газа временно прекращали до устранения нарушений. В Казани и Альметьевске зафиксированы десятки случаев несанкционированной замены колонок.

В качестве системного решения Усманов предложил программу частичной или полной дегазификации — замену газовых водонагревателей на электрические, прежде всего в ветхих домах и общежитиях. Такой подход, по его мнению, способен заметно сократить число ЧП.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу и поручил профильным ведомствам усилить совместную работу с газовыми службами: расширить проверки, активнее выявлять нарушения и проводить разъяснительную работу с населением. В компании подчеркнули, что безопасность возможна только при взаимодействии властей, специалистов и самих жителей.

news_right_column_240_400
Новости
Хоккеист из системы «Ак Барса» Арсен Таймазов отправлен в аренду в «Ладу»
Вратарь Ярослав Озолин установил рекорд «Нефтехимика»
В Татарстане зафиксировали рост самовольной замены газовых колонок в старых домах
Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Казани
Какая еда поможет избежать холодового стресса во время Крещенского купания
Какая еда поможет избежать холодового стресса во время Крещенского купания
Казанский «Рубин» объявил об уходе тренера Бенджамина Дюрея
«Ак Барс» вновь победил в Хабаровске со счетом 3:0
В Татарстане направят 17 млрд рублей на строительство и капремонт 172 объектов