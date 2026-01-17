В Татарстане зафиксировали рост самовольной замены газовых колонок в старых домах

Власти Татарстана и газовики намерены снизить риски в старом жилом фонде за счет отказа от газовых колонок. Как сообщил гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на совещании в Доме правительства, наибольшее число инцидентов с отравлением угарным газом фиксируется в домах 1950–1960-х годов постройки.

По его словам, за десятилетия эксплуатации дымоходы и вентиляционные каналы в таких зданиях утратили герметичность, а ситуацию усугубляют самовольные перепланировки и вмешательство жильцов в работу газового оборудования. Только за прошлый год по республике выдано около 12 тысяч предписаний, более чем в 10 тысячах квартир подачу газа временно прекращали до устранения нарушений. В Казани и Альметьевске зафиксированы десятки случаев несанкционированной замены колонок.

В качестве системного решения Усманов предложил программу частичной или полной дегазификации — замену газовых водонагревателей на электрические, прежде всего в ветхих домах и общежитиях. Такой подход, по его мнению, способен заметно сократить число ЧП.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу и поручил профильным ведомствам усилить совместную работу с газовыми службами: расширить проверки, активнее выявлять нарушения и проводить разъяснительную работу с населением. В компании подчеркнули, что безопасность возможна только при взаимодействии властей, специалистов и самих жителей.