В Татарстане зафиксировали случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19

В Татарстане зафиксировали первый случай одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист республиканского Минздрава Халит Хаертынов.

«Сейчас лежит молодой пациент, которому 22 года. С доказанной коронавирусной инфекцией и с гриппом А», — отметил врач.

Молодой человек, почувствовав недомогание, обратился в поликлинику. После диагностики он был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где начал принимать противовирусные препараты сразу от двух болезней.

Сейчас температура тела пациента нормализовалась. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Но благодаря своевременно начатому лечению угроз для жизни пациента нет.

Ранее «КВ» в своем материале вместе с учеными разбирались, какова вероятность заразиться обоими вирусами сразу, можно ли это пережить и сможет ли грипп в конечном итоге вытеснить ковид с вирусной арены.