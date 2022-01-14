 В Татарстане зафиксировали случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19
news_header_top_970_100

В Татарстане зафиксировали случай одновременного заболевания гриппом и COVID-19

Сейчас состояние зараженного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.

Республика
14 января 2022  09:55
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане зафиксировали первый случай одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист республиканского Минздрава Халит Хаертынов.

«Сейчас лежит молодой пациент, которому 22 года. С доказанной коронавирусной инфекцией и с гриппом А», — отметил врач.

Молодой человек, почувствовав недомогание, обратился в поликлинику. После диагностики он был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где начал принимать противовирусные препараты сразу от двух болезней.

Сейчас температура тела пациента нормализовалась. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Но благодаря своевременно начатому лечению угроз для жизни пациента нет.

Ранее «КВ» в своем материале вместе с учеными разбирались, какова вероятность заразиться обоими вирусами сразу, можно ли это пережить и сможет ли грипп в конечном итоге вытеснить ковид с вирусной арены.

Новости
На «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин
В Татарстане задержали мужчину, покупавшего телефоны на фальшивые деньги
В Татарстане с начала года на уроки в школы не допущено 646 детей с симптомами гриппа
В Татарстане суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД
В Казани пропал десятилетний мальчик
Мечта девочки из Чистополя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»
Замглавы Роспотребнадзора РТ: болезнь омикрон-штаммом протекает в легкой форме
В Татарстане на трассе М-7 автобус столкнулся со снегоуборщиком