В Татарстане зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 23% за неделю

В Татарстане наблюдается значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев увеличилось на 23%.

За указанный период в республике было выявлено 11,2 тысячи случаев ОРВИ. Специалисты объясняют данный рост тем, что во время новогодних праздников жители реже обращались за медицинской помощью по поводу подобных заболеваний.

Уровень распространения вирусных инфекций в это время года остается типичным. В аналогичный период 2024 года заболеваемость снизилась на 33%, а также находилась на 43% ниже эпидемиологического порога. В связи с этим, представители управления вновь призвали население соблюдать меры профилактики. Кроме того, по всей России заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю возросла почти на 30%, однако в среднем показатели остаются ниже эпидемиологической нормы.