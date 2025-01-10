В Татарстане зафиксировано 10 случаев метапневмовируса в 2025 году

В Республике Татарстан с начала текущего года зарегистрировано всего 10 случаев метапневмовирусной инфекции. Напомним, что каждый год на территории республики наблюдаются респираторные вирусы, включая метапневмовирусы. Для сравнения, в прошлом году было зафиксировано 204 случая данной инфекции, информирует ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.

Существует более 200 различных типов респираторных вирусов, и они представляют собой значительную угрозу для наиболее уязвимых групп населения, таких как младенцы, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инфекции могут проявляться через симптомы, такие как насморк, кашель, повышенная температура и затрудненное дыхание, которые характерны для респираторных заболеваний, отметила ведущий специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Яна Михайлова.

Чтобы защититься от метапневмовируса, важно соблюдать основные меры профилактики. Рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой. Следует избегать близких контактов с людьми, проявляющими симптомы респираторной инфекции. Также необходимо регулярно проводить уборку и дезинфекцию поверхностей как в домашних условиях, так и на рабочем месте, избегать прикосновений к лицу грязными руками и часто проветривать помещения.

Если возникают симптомы ОРВИ, следует соблюдать правила этикета при кашле и носить медицинские маски, меняя их каждые четыре часа. Важно оставаться дома, и родителям не следует отправлять больных детей в образовательные учреждения. В детских садах и школах необходимо усилить контроль на утренних фильтрах для обеспечения безопасности.

При увеличении числа заболевших в классе или детском саду о мерах на карантине решает руководство учреждения. «Обычно приказ издает директор, который может приостановить занятия в классе, если более 20% учеников отсутствуют», — добавила эксперт.

Необходимо также помнить, что следует доверять только достоверным источникам информации и полагаться на данные, предоставленные официальными органами, такими как Роспотребнадзор. Вся информация о заболеваемости публикуется на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, где жители могут ознакомиться с актуальными данными по различным инфекциям. Фейковые сообщения не должны вызывать доверия.