В Татарстане зафиксировано 5,2 тысячи обращений по поводу укусов клещей

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Республика
7 июня 2025  16:29

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, с начала эпидсезона 2025 года в медицинские учреждения региона по поводу присасывания клещей обратились 5 271 человек, включая 1 392 ребенка. Показатели остаются в пределах среднемноголетних значений.

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Казани (1 555 случаев), Набережных Челнах (716 случаев) и Нижнекамском районе (434 случая). За последнюю неделю отмечается прирост обращений на 239 случаев в столице республики.

Лабораторные исследования выявили 2 случая иксодового клещевого боррелиоза на территории Татарстана и 1 завозной случай клещевого вирусного энцефалита, полученный во время отдыха в Башкортостане. Всего проанализировано более 2,5 тысяч клещей, из которых 15,1% являлись переносчиками боррелиоза.

В рамках профилактических мероприятий проведены акарицидные обработки на площади 2 729,2 га, что составляет 97,5% от запланированного объема. Контрольные проверки на площади 2 242,2 га подтвердили эффективность проведенных работ – клещи не обнаружены.

Вакцинацией против клещевого энцефалита охвачено 11 673 человека, что соответствует 76,9% от планового показателя. Специалисты рекомендуют жителям республики соблюдать меры предосторожности при посещении лесных массивов и парковых зон, использовать репелленты и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укуса.

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