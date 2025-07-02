В Татарстане зафиксировано снижение заболеваемости мышиной лихорадкой

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Республика
2 июля 2025  12:22
Автор:
Елизавета Черкина

По данным Роспотребнадзора РТ, количество случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в текущем году сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина, на сегодняшний день зарегистрировано 94 случая заболевания против 130 в прошлом году.

Несмотря на положительную динамику, специалисты предупреждают, что сезон активности инфекции продолжается до октября. Напомним, основными переносчиками заболевания остаются грызуны.

 

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