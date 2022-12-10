В Татарстане закончили ремонт 114 объектов инженерной инфраструктуры на 5,2 млрд рублей

В Татарстане завершили строительные работы на объектах, которые в этом году ремонтировались по девяти федеральным программам модернизации инженерной инфраструктуры. Всего было отремонтировано 14 объектов на 5 млрд 261 млн рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

Помимо этого, глава отметил, что в регионе также завершили 28 из 29 программ по капремонту. Проекты охватывают 2 тыс. 627 объектов. Сейчас, по словам Айзатуллин, на финальном этапе находится одна программа, в которую входят два объекта.

«Это две больницы в Чистополе и Нурлате, которые обновляются по программе капремонта стационаров. Общее выполнение работ по ним составило 89% и 97,5% соответственно», — подчеркнул он.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в центре досуга для инвалидов «Мечта» на ул. Павлюхина в столице РТ возобновили занятия после капремонта. Здесь детей с ограничениями по здоровью обучают рисованию и рукоделию, а также проводят занятия по канистерапии со специально обученной собакой.