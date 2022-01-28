В Татарстане закрыли семь школ из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане семь школ полностью закрыли на разобщение из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в Минобразования республики.

Три школы закрыты в Мензелинском районе, две – в Лаишевском, по одной – в Черемшанском и Заинском районах. В целом на разобщение переведены 214 школ Татарстана.

С утра в школах проходит медицинский фильтр. Сегодня утром его не прошел 151 ученик. По итогу с 1 сентября более 37 тыс. учащихся не прошли медфильтр.

Ранее заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина заявила, что заболеваемость в школах значительно растет.