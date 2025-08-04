В Татарстане зарегистрировали более 42 тысяч собак

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Республика
4 августа 2025  22:13

В республике продолжается масштабная кампания по учету домашних животных. По данным ветеринарной службы, официальный статус уже получили 42 222 собаки. Владельцам незарегистрированных питомцев напоминают о необходимости внести их в реестр.

Оформить документы можно как в стационарных ветучреждениях, так и в мобильных пунктах, которые дополнительно предлагают чипирование и другие ветеринарные услуги. Особое внимание уделяется сельским территориям, где регистрация проводится параллельно с плановыми эпизоотическими мероприятиями.

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Новости
В Татарстане зарегистрировали более 42 тысяч собак
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