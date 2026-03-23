В Татарстане завели уголовное дело после гибели рабочего на производстве

23 марта 2026  17:52

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту смертельного травмирования сотрудника одного из предприятий. Инцидент произошел 21 марта в помещении прессового комплекса.

По версии следствия, при перемещении металлических стержней были нарушены правила безопасности. Рабочего зажало между конструкциями — от полученных повреждений мужчина скончался на месте, до прибытия медиков.

Дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве работ). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проверяют условия труда и документацию по охране труда, а также выясняют, кто именно допустил нарушения.

