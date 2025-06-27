В Татарстане завершили ремонт гидросооружений в двух селах

В Зеленодольском районе завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений в селах Бузаево и Большие Яки. Работы проводились с 2022 по 2024 год в рамках федерального проекта по защите от наводнений.

В Бузаево восстановлены две плотины и водосбросные сооружения (бюджет 42,5 млн руб.)

В Больших Яках укреплена дамба и заменены водосбросные трубы (36,7 млн руб.)

Общая защита обеспечена для 248 домов и инфраструктурных объектов

Проекты реализованы при софинансировании Росводресурсов (47,5 млн руб.) и бюджета Татарстана (53,7 млн руб.).

«Обновленные сооружения успешно прошли паводковый период», – отметил представитель Росводресурсов Василий Борисенко.

По словам местных жителей, реконструкция решила проблему весенних подтоплений дорог. Объекты теперь также используются для противопожарных нужд и отдыха.

Всего за последние 5 лет в республике отремонтировали 58 гидросооружений на сумму свыше 1,1 млрд рублей.