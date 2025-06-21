В Татарстане завершили ремонт участка трассы «Казань — Шемордан»

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Республика
21 июня 2025  13:45

В Сабинском районе Республики Татарстан завершена реконструкция 3,4-километрового участка автодороги «Казань — Шемордан» (км 97,4 – км 100,9). Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» под контролем Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Дорожные работы включали комплексное обновление покрытия: специалисты провели фрезерование старого асфальтобетонного слоя, уложили выравнивающий слой из смеси А16Нт и завершили покрытие высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-8. Общая площадь обновлённого дорожного полотна превысила 27 тысяч квадратных метров.

Особое внимание уделили укреплению обочин — для этого использовали щебень марки М-400 и асфальтогранулят, что позволит повысить долговечность дорожного покрытия. Завершающим этапом стало нанесение современной дорожной разметки, соответствующей требованиям безопасности.

Руководство комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которую возглавляет Раис республики Рустам Минниханов, уделяет приоритетное внимание модернизации транспортной сети региона. 

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