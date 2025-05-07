В Татарстане завершился сезон охоты на селезней

В республике официально закрыт сезон весенней охоты на селезней с использованием подсадных уток. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам.

В ведомстве обратили особое внимание охотников на необходимость своевременной отчетности о добытых трофеях. Нарушение сроков предоставления этих сведений может повлечь за собой серьезные санкции — лишение охотничьего билета на весь следующий год, что означает запрет на добычу любых видов дичи.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение правил отчетности является важной частью ответственного отношения к природопользованию и способствует сохранению биоразнообразия в регионе.