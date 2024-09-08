В татарстанском селе жители приехали на выборы верхом на лошадях

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Республика
8 сентября 2024  17:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители села Большой Кукмор Кукморского района Татарстана решили креативно заявить о себе на выборах 2024 года. Вместо того, чтобы приехать на привычных автомобилях, на избирательный участок №1624 Гульфия Ханафиева и Ильгиз Зарипов прибыли верхом.

«Приехать на машине может каждый, а мы вот решили на лошадях», – с улыбкой пояснил Ильгиз Зарипов.

 

Яркое появление всадников вызвало фурор среди собравшихся. СМИ в тот же момент подхватили новость и распространили по всему Татарстану.

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

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