В татарстанском селе жители приехали на выборы верхом на лошадях

Жители села Большой Кукмор Кукморского района Татарстана решили креативно заявить о себе на выборах 2024 года. Вместо того, чтобы приехать на привычных автомобилях, на избирательный участок №1624 Гульфия Ханафиева и Ильгиз Зарипов прибыли верхом.

«Приехать на машине может каждый, а мы вот решили на лошадях», – с улыбкой пояснил Ильгиз Зарипов.

Яркое появление всадников вызвало фурор среди собравшихся. СМИ в тот же момент подхватили новость и распространили по всему Татарстану.

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.