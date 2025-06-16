В Тетюшском районе прошел праздник мордовской культуры «Валда Шинясь»

В воскресенье, 15 июня, в селе Кильдюшево Тетюшского района прошел республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь», посвященный дню летнего солнцестояния.

Гости праздника на несколько часов буквально окунулись в традиции мордовского народа. Здесь можно было увидеть национальные костюмы, побывать в мордовской избе, посмотреть на мордовскую национальную борьбу и попробовать наваристую уху из нескольких видов рыб, приготовленную на костре.

Праздник посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, глава Республики Мордовия Артем Здунов, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. Они осмотрели площадки праздника, к примеру, «Обрядовую поляну», «Крестьянскую избу», «Мордовское подворье», «Рыбацкий стан», «Кильдюшевская история», пообщались с мастерами народных промыслов.

- Наша страна – многонациональная, также, как и наша республика, - поприветствовал гостей праздника Рустам Минниханов. - Недавно мы провели Сабантуй в Мордовии, а сегодня проводим «Валда шинясь» здесь, в Татарстане. Это нас сближает!

Артем Здунов в своем выступлении отметил, что праздник важен и для ребят, находящихся сейчас в зоне СВО, ведь им спокойнее на душе, когда они знают, что мы все дружны и враг к нам не пройдет. Рамис Сафиуллов добавил, что сегодня 17 мужчин из села Кильдюшево находятся в зоне СВО. Он сказал, что герои смело и стойко сражаются за нашу Родину. Сафиуллов поблагодарил их родителей, особенно матерей, за то, что воспитали патриотов.

Официальная часть праздника открылась на главной сцене театрализованным прологом под названием «Песнь сквозь века: защитники земли мордовской». В нем рассказали про человека из обычной семьи, в которой чтят традиции и хранят историю и культуру. Затем состоялось вручение государственных наград и поощрений РТ, дальше прошел большой концерт самодеятельных творческих коллективов из районов Татарстана и приглашенных артистов из соседних регионов.