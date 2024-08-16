В Верхнем Услоне пройдет фестиваль «Рождение непобедимой и легендарной»

Завтра, 17 августа, на горе Соколке, что в Верхнем Услоне, пройдет традиционная военно-историческая реконструкция «Рождение непобедимой и легендарной». Зрителям будут представлены бои за Казань, которые проходили именно в этих местах в августе 1918 года.

О том, что нового ждет всех на фестивале «Рождение непобедимой и легендарной», рассказали заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова и исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Татарстане Тимур Камалетдинов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В этом году совместно с молодежными объединениями был организован «Марш в прошлое» - проект, направленный на военно-патриотическое воспитание молодого поколения. В течение года устраивались походы, интерактивные лекции, выставки, где школьники узнавали об истории становления Красной армии, о вкладе Татарстана в Победу в Великой Отечественной войне, о военной форме российской армии разных эпох. Реконструкция - интерактивная форма работы с молодежью, которая помогает ярко и зрелищно рассказать о самых важных страницах истории нашей страны. И судя по тому, что с каждым годом популярность этих мероприятий растет, молодежь интересуется историей, ребятам важно знать, как все происходило.

- В этом году мы опять вернулись в 1918 год. Мы покажем не только один бой. В одном, условно говоря, спектакле военно-исторической реконструкции представим несколько событий, которые проходили на момент захвата горы Соколки частями чехословацкого корпуса в августе 1918-го. Например, в бою 12 августа в ходе встречного столкновения с обеих сторон погибли два известных человека. Со стороны красных погиб командир Ян Юдин, а с другой стороны - герой белого движения, майор Матия Благотич. И еще покажем непосредственно события, когда гора Соколка была взята войсками Красной армии. В реконструкции событий тех лет будут задействованы три бронеавтомобиля, бомбомет времен Первой мировой войны, пулеметы, другая историческая военная техника, кавалерия. Ожидается, что в реконструкции примут участие около 150 человек - представителей военно-исторических клубов из разных городов Поволжья, - рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, руководитель военно-исторического клуба «Витязь», режиссер-постановщик реконструкции Владислав Хабаров.

Кстати, интерактивные зоны для гостей начнут работать с 11 часов дня. В 12 часов запланирован концерт, а потом сама военно-историческая реконструкция.