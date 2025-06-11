В воскресенье в Тетюшском районе РТ пройдет праздник «Валда Шинясь»

В это воскресенье, 15 июня, в селе Кильдюшево Тетюшского района РТ пройдет праздник мордовской культуры «Валда Шинясь». Он начнется в 11.00.

Ожидается, что праздник впервые посетит Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков. Он уточнил, что также на праздник ждут главу Мордовии Артема Здунова.

- На празднике традиционно ожидается большое количество ансамблей нашей республики, а также других республик, - сказал Евгений Курков. – В программе – выставка-продажа народных промыслов, различные игры и мастер-классы для детей и взрослых. Всего запланировано более 10 площадок. Каждый гость праздника найдет себе занятие по душе. Здесь будут и старинные игры, и обрядовая поляна, где участникам мероприятия покажут обряды. Еще будет проходить национальная борьба. В ней главное – сила, ловкость и честность! На рыбацком стане каждый сможет попробовать уникальную уху из разных видов рыб и узнать секрет ее приготовления.

Режиссер Республиканского праздника мордовской культуры «Валда Шинясь» Мария Стуклова проинформировала, что на празднике можно будет увидеть театрализованную постановку «Песнь сквозь века: Защитники земли мордовской». Зрители увидят историю о человеке, который воспитывается в традиционной культуре.

Председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия мордвы Республики Татарстан» Наталья Сабитова отметила, что праздник «Валда Шинясь» посвящен дню летнего солнцестояния.

К слову, на празднике также будет представлена экспозиция, посвященная нашим бойцам СВО.