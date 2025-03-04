В Высокогорском районе отреставрируют старинную мечеть

В селе Айбаш, расположенном в Высокогорском районе Татарстана, полным ходом идут работы по восстановлению мечети, являющейся памятником архитектуры XX века. Как сообщили в пресс-службе Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, реставраторам удалось максимально сохранить оригинальные элементы здания, представляющие историческую ценность.

По словам председателя комитета, Ивана Гущина, необходимость срочной реставрации возникла после того, как в ноябре 2022 года произошло обрушение минарета. Предварительной причиной трагедии названы разрушение основания из-за гниения и сильный ураган. Благодаря личному распоряжению главы республики, Рустама Минниханова, оперативно разработана проектная документация для восстановления объекта.

На реализацию масштабного проекта выделено 4,8 миллиона рублей. Реставрационные работы проводятся в селе Сокуры Лаишевского района. Специалисты уже провели значительный объем работ: укрепили фундамент, отремонтировали бревенчатый сруб, заменили поврежденные балки перекрытия и стропильные конструкции, обновили крышу и воссоздали разрушенный минарет. В ближайших планах – восстановление внутреннего убранства мечети, включая входные группы, лестницы, колонны, а также благоустройство прилегающей территории.