В Высокогорском районе РТ при пожаре погибли трое, включая двоих детей

В селе Высокая Гора Высокогорского района Татарстана произошел пожар, унесший жизни трех человек. Возгорание произошло в двухэтажном частном доме на улице Тукая, где полностью выгорела мансарда площадью 100 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. Огонь быстро охватил деревянную мансарду кирпичного дома. Пожарные, прибывшие на вызов, смогли спасти 7-летнего мальчика, вытащив его через окно горящего здания. Однако спасти остальных жильцов не удалось - на месте обнаружены тела 57-летней женщины, 3-летнего мальчика и 5-летней девочки.

На место происшествия незамедлительно выехал и.о. прокурора Высокогорского района Руслан Зайнуллин для проведения проверки. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные нарушения правил пожарной безопасности.