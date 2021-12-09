В выходные в Татарстане похолодает до -23 градусов

В ночь на 10 декабря Татарстан окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, а на выходных ночью может похолодать до минус 23 градусов. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра РТ.

Так, в пятницу, 10 декабря, похолодание будет сопровождаться осадками и туманом, температура днем будет варьироваться от минус двух до минус семи градусов. К вечеру в западных районах республики температура опустится минус 12 градусов.

В субботу, 11 декабря, ночью и утром на улице будет от минус 11 до минус 15 градусов.

В воскресенье, 12 декабря и понедельник, 13 декабря, ночная температура может опуститься до минус 23 градусов. Ожидается, что днем воздух будет прогреваться до минус 7 — минус 14 градусов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что синоптики дали прогноз на зиму для средней полосы России. Они назвали его «теплый сэндвич». Это значит, что декабрь и февраль будут относительно теплые, но вот январь — середина «сэндвича» — может оказаться для жителей морозным.

Также, эксперты КФУ подвели республиканские «погодные» итоги года, рассказали что ожидает татарстанцев этой зимой и поговорили о главной климатической проблеме планеты.