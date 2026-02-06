В Зеленодольске спасли четырех человек, включая ребенка, на пожаре из-за непотушенной сигареты

6 февраля 2026  10:50
Владислав Косолапкин

В результате пожара в многоквартирном доме на улице Ленина в Зеленодольске были спасены четыре человека, в том числе трехлетний мальчик. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Инцидент случился в комнате общего пользования (кладовой) на третьем этаже. По предварительным данным, 47-летний мужчина зашел в кладовую, сел в кресло, закурил и уснул. Проснувшись от пожара, он попытался выбраться, но сумел добраться только до коридора, где потерял сознание от отравления продуктами горения.

Прибывшие пожарные расчёты, используя спасательные маски, эвакуировали через лестничный марш пострадавшего мужчину, а также вывели из задымлённых помещений ещё троих жильцов, включая маленького ребенка. Пострадавший госпитализирован с отравлением в Зеленодольскую центральную районную больницу.

Спасатели напоминают о простых, но жизненно важных правилах: нельзя курить лёжа или сидя в кресле, если вы чувствуете сонливость. Окурки необходимо тщательно тушить в пепельнице и никогда не бросать их с балкона. Соблюдение этих мер — залог безопасности.

