В Татарстане хотят расширить критерии, чтобы выявлять детей в опасности

В Татарстане разработали проект новых правил для выявления детей, которые находятся в социально опасном положении. Предполагается дополнить старые критерии новыми, чтобы точнее выявлять ребят, нуждающихся в помощи, и вносить о них сведения в специальный банк данных. Проект постановления Кабинета министров РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в реестр несовершеннолетних, находящихся в опасном положении, планируют включать детей по нескольким новым основаниям.

Участие в опасных группах: В список войдут дети, которые участвуют в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности, а также являются сторонниками движений, связанных со скулшутингом (вооруженным нападением в школах) и «Колумбайн».

Психологическое насилие (буллинг): В реестр будут вносить и тех, кто занимается травлей — систематическим унижением, издевательствами и преследованием сверстников.

Вовлечение в преступления: Отдельным критерием станет ситуация, когда родители или законные представители сами вовлекают ребёнка в совершение преступления или антиобщественных действий.

Попытка суицида: В список включат подростков, совершивших попытку самоубийства.

Беспризорность: Беспризорные и безнадзорные дети, не имеющие места жительства, будут выделены в отдельную категорию (сейчас они относятся к подкатегории).

Проект подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.