В Зеленодольске зафиксирован случай нападения бродячих собак на женщину с ребёнком

В районе железнодорожной станции Зеленодольска произошёл инцидент с участием бродячих собак. По предварительной информации, животные проявили агрессию в отношении местной жительницы и её трёхлетней дочери. Как сообщает «Татарстан 24», происшествие случилось утром, когда женщина с ребенком направлялись в детский сад.

Со слов матери, на них набросилось несколько собак. Испугавшись за безопасность ребёнка, женщина была вынуждена применить санки для защиты, чтобы не допустить нападения на дочь. По ее словам, ситуация оставалась напряженной до прибытия помощи. Ребенок сильно испугался.

Этот случай привлек внимание общественности на фоне аналогичного трагического происшествия, которое случилось в конце ноября в посёлке Васильево, где от нападения стаи собак пострадала 9-летняя школьница.

14 января жители Зеленодольска направили коллективное обращение в администрацию района. В обращении содержится просьба рассмотреть вопрос о мерах, направленных на обеспечение безопасности граждан в связи с присутствием безнадзорных животных.

