В Зеленодольске зафиксирован случай нападения бродячих собак на женщину с ребёнком

news_top_970_100
Республика
15 января 2026  12:02
Автор:
Владислав Косолапкин

В районе железнодорожной станции Зеленодольска произошёл инцидент с участием бродячих собак. По предварительной информации, животные проявили агрессию в отношении местной жительницы и её трёхлетней дочери. Как сообщает «Татарстан 24», происшествие случилось утром, когда женщина с ребенком направлялись в детский сад.
Со слов матери, на них набросилось несколько собак. Испугавшись за безопасность ребёнка, женщина была вынуждена применить санки для защиты, чтобы не допустить нападения на дочь. По ее словам, ситуация оставалась напряженной до прибытия помощи. Ребенок сильно испугался.
Этот случай привлек внимание общественности на фоне аналогичного трагического происшествия, которое случилось в конце ноября в посёлке Васильево, где от нападения стаи собак пострадала 9-летняя школьница.
14 января жители Зеленодольска направили коллективное обращение в администрацию района. В обращении содержится просьба рассмотреть вопрос о мерах, направленных на обеспечение безопасности граждан в связи с присутствием безнадзорных животных.
 

news_right_column_240_400
Новости
Лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку на этапе Кубка России в Казани
В Казани тепловые сети проверят с воздуха с помощью инфракрасной аэросъемки
В Зеленодольске зафиксирован случай нападения бродячих собак на женщину с ребёнком
Мошенники рассылают фейковые письма от «Госуслуг» из Киева
От «Курше» до льда Раифы: как в республике провели первые дни нового года
От «Курше» до льда Раифы: как в республике провели первые дни нового года
Чем привлекают казанцев заснеженные парки?
Чем привлекают казанцев заснеженные парки?
В Казани студентка отдала аферистам 350 000 рублей из семейных сбережений
История на скаку: от Буцефала до Росинанта
История на скаку: от Буцефала до Росинанта