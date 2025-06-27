В Зеленодольском районе РТ в результате ДТП двух легковушек погиб водитель

В Зеленодольском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля «Волга» при выполнении разворота столкнулся с попутно движущейся Mazda.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате аварии 58-летний водитель «Волги» скончался на месте от полученных травм. Водитель и пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в центральную районную больницу.

В настоящее время на месте работает комиссия по расследованию обстоятельств ДТП. Водителям напоминают о необходимости соблюдать особую осторожность при выполнении разворотов и соблюдать ПДД.

Напомним, ранее мы писали о смертельном ДТП с грузовиком в Буинском районе Татарстана.