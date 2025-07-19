В ЖК «Южный парк» в РТ стартует фестиваль дворовых праздников «Күрше»

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Республика
19 июля 2025  19:42

20 июля в селе Усады на территории жилого комплекса «Южный парк» состоится открытие фестиваля дворовых праздников «Күрше». Первым мероприятием станут народные гуляния «Питрау», которые пройдут в воскресенье возле дома по улице Уютной, 12. Начало запланировано на 17:00.

Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу традиционных гуляний: их ждут хороводы под живую музыку, конкурсы, выступления фокусников и розыгрыши призов. Для детей организуют батут, а всех желающих угостят уличной едой в специальной фуд-зоне.

Этот праздник станет первым в серии из 19 мероприятий, которые пройдут в «Южном парке» благодаря победе в конкурсе «Күрше». Проект реализуется Институтом развития городов Республики Татарстан при поддержке главы региона Рустама Минниханова.

Фестиваль является частью масштабной программы «Наш двор», направленной на благоустройство придомовых территорий. С 2020 года в рамках этой инициативы в Татарстане уже приведено в порядок около 7 000 дворов.

«Күрше» – уникальный для России конкурс дворовых мероприятий с общим призовым фондом 20 млн рублей. Победители среди самозанятых участников могут получить до 200 тыс. рублей, а юридические лица – до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

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В ЖК «Южный парк» в РТ стартует фестиваль дворовых праздников «Күрше»
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