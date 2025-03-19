Вахитовском районе Казани временно ограничат движение на трех улицах

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Город
19 марта 2025  12:07

С 19 марта по 9 апреля в Вахитовском районе Казани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением работ по устройству приямков для горизонтально-направленного бурения, необходимого для прокладки инженерных коммуникаций.

Ограничения затронут следующие участки:

Улица Профсоюзная, в районе домов №№ 30/13, 36 и 38;

Улица Баумана, в районе дома № 29/11;

Улица Астрономическая, в районе домов №№ 3/16 и 5/19.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения. Для удобства жителей и гостей города будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, а также организованы объездные пути.

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